Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей

Изначально УК «Первая» в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, потребовала взыскать с ответчика около 184,8 миллиарда рублей, но на заседании в январе 2024 года снизила размер требований до более чем 104,4 миллиарда. На тот момент убытки в размере стоимости ценных бумаг оценивались в сумму более 84 миллиардов рублей, убытки в размере накопленного дохода — в сумму около 18 миллиардов.