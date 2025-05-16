Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей

В этом иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода по замороженным ответчиком из-за санкций ценным бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Он взыскал с ответчика около 161,5 миллиона долларов, более 19,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии и Швеции (в общей сумме по текущему курсу — около 15 миллиардов рублей). Какие именно требования были удовлетворены, а в каких отказано, станет известно после опубликования полного текста решения суда.
Арбитражный суд Москвы 25 апреля отклонил первый иск УК «Первая» к Euroclear Bank, в котором она просила взыскать с ответчика около 165 миллиардов рублей убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг.
Изначально УК «Первая» в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, потребовала взыскать с ответчика около 184,8 миллиарда рублей, но на заседании в январе 2024 года снизила размер требований до более чем 104,4 миллиарда. На тот момент убытки в размере стоимости ценных бумаг оценивались в сумму более 84 миллиардов рублей, убытки в размере накопленного дохода — в сумму около 18 миллиардов.
Впоследствии сумма иска неоднократно уточнялась. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования — требование о взыскании стоимости ценных бумаг было выделено в отдельное дело. В итоге оно оказалось рассмотрено раньше.
На том же заседании в марте истец снова уточнил сумму иска, сообщив, что уменьшает ее на размер дохода, поступившего «по 665-му указу», и на стоимость замещенных облигаций, но увеличивает в отношении упущенной выгоды, размер которой был пересчитан после публикации Euroclear данных о сумме, заработанной им на заблокированных российских бумагах. Новый размер иска тогда не оглашался.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.