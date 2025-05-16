Аналитики сравнили выгоду от досрочного погашения ипотеки и вклада

Для ипотек 2018 года, когда отсутствовали массовые льготные программы, досрочное погашение без использования вклада оказалось наиболее экономически целесообразным. Переплата по кредиту в этом случае уменьшается до 1 693 тыс. рублей, что на 17 тыс. рублей выгоднее (при одинаковом сроке погашения — 142 месяца), чем через год при погашении средствами годового депозита. Более длительные вклады (2 или 3 года) ведут к увеличению итоговой переплаты и сокращению срока кредита, однако недостаточная разница между ставками ипотеки и вкладов не позволяет депозитному доходу покрыть проценты по займу.