Сбер: мошенники направляют своих жертв в МФО

«Телефонные мошенники с начала 2025 года стали реализовывать схемы обмана, в которых направляют россиян за займами в микрофинансовые организации (МФО). В том числе за аналогичный период увеличились случаи хищений с помощью курьеров наличных средств и драгоценностей», — сказано в релизе.
Как поясняет Сбер, мошенникам становится все труднее реализовывать схемы с использованием банковских сервисов и приложений, поэтому они переходят в офлайн-каналы. Так, «рабочими» остались схемы со звонками якобы от имени сотовых операторов, силовых структур, государственных организаций и ведомств. Однако теперь аферисты заставляют передавать наличные и ценности курьерам-дропам.
«Другая тенденция ― направлять жертву в МФО за получением займов. В этом случае суммы хищений меньше, чем ранее, но средства получить гораздо легче, чем в банке. Поэтому шансы на успех у мошенников увеличиваются, количество подобных случаев и далее может продолжить расти», — предупреждают в организации.
В пресс-релизе добавляют, что злоумышленники могут заставить жертву даже напасть на МФО с целью ограбления и дальнейшей передачи им денег.
На этом фоне Сбер напомнил, что нельзя совершать никаких действий по указанию незнакомцев.
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