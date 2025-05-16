Сбер: мошенники направляют своих жертв в МФО

«Другая тенденция ― направлять жертву в МФО за получением займов. В этом случае суммы хищений меньше, чем ранее, но средства получить гораздо легче, чем в банке. Поэтому шансы на успех у мошенников увеличиваются, количество подобных случаев и далее может продолжить расти», — предупреждают в организации.