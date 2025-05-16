«Ростсельмаш» перенёс отпуска сотрудников из-за ситуации на рынке

«Компания “Ростсельмаш” вносит коррективы в рабочий график. Единый ежегодный отпуск коллектива в 2025 году по соглашению сторон переносится с августа — сентября на июнь», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Это решение направлено на оптимизацию производственных затрат в условиях кризиса на рынке сельхозтехники.
Как отметили в компании, такие меры стали необходимыми из-за снижения спроса со стороны сельхозпроизводителей.
Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят поправки в Трудовой кодекс о продлении отпуска по болезни ребёнка.