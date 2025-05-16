Политолог Бовт: Путем торгового эмбарго ЕС пытается обойти санкционный механизм

Даже если торговое эмбарго с Россией будет введено, то в первую очередь пострадает сама Европа, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Например, сегодня РФ сохраняет статус ведущего поставщика удобрений в ЕС, опережая Египет и Марокко. Подобная история наблюдается и в части российских природных ресурсов, включая редкие металлы, а также продовольствия (в частности, злаков — к примеру, итальянские макароны производят на основе твердых сортов пшеницы, поставляемых в том числе из России).