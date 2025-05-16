Политолог Бовт: Путем торгового эмбарго ЕС пытается обойти санкционный механизм

Скоординировать введение новых рестрикций европейцы намерены в ходе заседания Европейского политического сообщества в Албании. В качестве одной из мер обсуждаются «карательные пошлины на российский импорт».
По сути введение Евросоюзом полного запрета на торговлю с Россией — это попытка обхода санкционного механизма, требующего принятия подобных решений путем консенсуса всех стран — членов объединения, считает политолог Георгий Бовт.
«Проще говоря, европейцы хотят вводить “карательные тарифы” не консенсусом всех государств-членов, а только решением ЕС. Таким образом сделана попытка обойти блокировку санкций со стороны стран, которые ими недовольны, таких как Венгрия и Словакия. Однако пока трудно говорить о том, какой размер будут иметь эти тарифы и насколько они будут согласованы с американской администрацией», — отмечает Бовт.
Что касается непосредственно торговли РФ и ЕС, то она, говорит политолог, и так уже в разы сократилась. Одновременно Европа продолжает покупать российский газ — и трубопроводный, и СПГ, причем закупки последнего в прошлом году даже увеличились.
Будущее торговое эмбарго против Москвы связано прежде всего с желанием Евросоюза повлиять на международный газовый рынок, уверен заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
«Все эти заявления пока находятся на уровне дискуссии, — подчеркивает эксперт. — Согласия нет даже внутри самого ЕС, не говоря уже о предстоящем глобальном противостоянии по данному вопросу с американской стороной. Например, мы видим, что стратегия покупки инвестиционными фондами США оставшихся работающих газопроводов может серьезно изменить логику действия ограничений, предусмотренных Евросоюзом».
В целом заявленные меры мало реализуемы, говорит Александр Абрамов. Да и годы действия западных санкций показали, что всегда существуют косвенные методы их обхода.
Даже если торговое эмбарго с Россией будет введено, то в первую очередь пострадает сама Европа, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Например, сегодня РФ сохраняет статус ведущего поставщика удобрений в ЕС, опережая Египет и Марокко. Подобная история наблюдается и в части российских природных ресурсов, включая редкие металлы, а также продовольствия (в частности, злаков — к примеру, итальянские макароны производят на основе твердых сортов пшеницы, поставляемых в том числе из России).
Если же говорить про Россию, указывает доцент, то основными торговыми партнерами нашей страны на данный момент являются страны Азии, товарооборот с которыми на конец 2024 года составил 540 млрд долларов, без учета Африки и Латинской Америки. Для сравнения, объемы торговли со странами ЕС в прошлом году — 141 млрд долларов, что на 14% ниже, чем в 2023-м (при этом наблюдается тенденция к дальнейшему снижению).
«Разворот российской экономики с запада на восток дал возможность рассмотреть новые варианты сотрудничества, включая экспорт не только природных ресурсов, но и конкурентной технологической продукции, например, в рамках строительства атомных электростанций», — говорит Екатерина Новикова.
Именно поэтому инициатива Евросоюза установить торговое эмбарго против Москвы может обернуться для стран объединения новыми экономическими проблемами, включая неконкурентоспособность европейской продукции в мире и дальнейшую стагнацию экономики ЕС, подытожила собеседница.