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Политолог Бовт: Путем торгового эмбарго ЕС пытается обойти санкционный механизм

Европейский союз рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против России, пишет издание Politico. Чем может обернуться такое решение для обеих сторон, «РГ» рассказали эксперты.

Источник: Российская газета

Скоординировать введение новых рестрикций европейцы намерены в ходе заседания Европейского политического сообщества в Албании. В качестве одной из мер обсуждаются «карательные пошлины на российский импорт».

По сути введение Евросоюзом полного запрета на торговлю с Россией — это попытка обхода санкционного механизма, требующего принятия подобных решений путем консенсуса всех стран — членов объединения, считает политолог Георгий Бовт.

«Проще говоря, европейцы хотят вводить “карательные тарифы” не консенсусом всех государств-членов, а только решением ЕС. Таким образом сделана попытка обойти блокировку санкций со стороны стран, которые ими недовольны, таких как Венгрия и Словакия. Однако пока трудно говорить о том, какой размер будут иметь эти тарифы и насколько они будут согласованы с американской администрацией», — отмечает Бовт.

Что касается непосредственно торговли РФ и ЕС, то она, говорит политолог, и так уже в разы сократилась. Одновременно Европа продолжает покупать российский газ — и трубопроводный, и СПГ, причем закупки последнего в прошлом году даже увеличились.

Будущее торговое эмбарго против Москвы связано прежде всего с желанием Евросоюза повлиять на международный газовый рынок, уверен заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Все эти заявления пока находятся на уровне дискуссии, — подчеркивает эксперт. — Согласия нет даже внутри самого ЕС, не говоря уже о предстоящем глобальном противостоянии по данному вопросу с американской стороной. Например, мы видим, что стратегия покупки инвестиционными фондами США оставшихся работающих газопроводов может серьезно изменить логику действия ограничений, предусмотренных Евросоюзом».

В целом заявленные меры мало реализуемы, говорит Александр Абрамов. Да и годы действия западных санкций показали, что всегда существуют косвенные методы их обхода.

Даже если торговое эмбарго с Россией будет введено, то в первую очередь пострадает сама Европа, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Например, сегодня РФ сохраняет статус ведущего поставщика удобрений в ЕС, опережая Египет и Марокко. Подобная история наблюдается и в части российских природных ресурсов, включая редкие металлы, а также продовольствия (в частности, злаков — к примеру, итальянские макароны производят на основе твердых сортов пшеницы, поставляемых в том числе из России).

Если же говорить про Россию, указывает доцент, то основными торговыми партнерами нашей страны на данный момент являются страны Азии, товарооборот с которыми на конец 2024 года составил 540 млрд долларов, без учета Африки и Латинской Америки. Для сравнения, объемы торговли со странами ЕС в прошлом году — 141 млрд долларов, что на 14% ниже, чем в 2023-м (при этом наблюдается тенденция к дальнейшему снижению).

«Разворот российской экономики с запада на восток дал возможность рассмотреть новые варианты сотрудничества, включая экспорт не только природных ресурсов, но и конкурентной технологической продукции, например, в рамках строительства атомных электростанций», — говорит Екатерина Новикова.

Именно поэтому инициатива Евросоюза установить торговое эмбарго против Москвы может обернуться для стран объединения новыми экономическими проблемами, включая неконкурентоспособность европейской продукции в мире и дальнейшую стагнацию экономики ЕС, подытожила собеседница.