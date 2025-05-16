Навес на инфляцию: будут ли граждане массово забирать деньги из банков

Всё это происходило в условиях, когда ключевая ставка ЦБ не двигалась. В норме банки снижают проценты, когда происходит смягчение денежно-кредитной политики. Но это не наш случай: регулятор отказался от понижения ключевой ставки, хотя и допустил, что это возможно в будущем при снижении инфляции. Последние цифры по реальной недельной инфляции (опустившейся ниже 0,1%) и инфляционным ожиданиям показывают, что темпы роста цен в России все-таки замедляются. Но не так быстро, как хотелось бы, поэтому реальные банковские ставки (разница между процентами по вкладом и инфляцией) снижаются почти в той же степени, что и номинальные.