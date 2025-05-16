Набиуллина: несколько десятков компаний РФ готовятся к выходу на рынок

«Конечно, сейчас бросается в глаза пауза в IPO. Если у нас в 2023—2024 году был разгон размещений, то в этом году у нас только одно IPO, одно SPO. Наверное, это естественный процесс. Несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок пойдет к росту», — отметила глава ЦБ.