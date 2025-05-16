Крупнейший в мире продавец сахара пересмотрел свой прогноз о профиците сырья

Ожидается, что в 2025—2026 годах мировое производство сахара превысит спрос всего на 400 тыс т, что меньше ожидаемого два месяца назад избытка в 1,5 млн т. Об этом со ссылкой на данные компании Alvean сообщает Bloomberg. На сезон, заканчивающийся в сентябре 2025 года, прогнозируется дефицит в 5,5 млн т.
В начале этого месяца фьючерсы на сахар-сырец упали до самого низкого уровня с 2021 года, поскольку трейдеры ожидали потенциального избытка предложения. По оценкам Alvean, в 2025—2026 годах цены будут находиться в нижней части диапазона.
Ожидается, что в 2025—2026 годах в южно-центральном регионе Бразилии будет произведено 40,9 млн т, хотя этот показатель может снизиться до 39,2 млн тонн, если урожайность окажется ниже ожидаемой, говорится в материале Bloomberg. Согласно базовому сценарию, в регионе будет переработано 593 млн т тростника, что уже почти на 5% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель может снизиться до 575 млн т после того, как урожайность в апреле и мае оказалась ниже ожидаемой, отчасти из-за засухи.
В компании прогнозируют, что небольшой мировой профицит будет зависить от восстановления поставок из Азии, пишет Bloomberg. Ожидается, что в 2025—2026 годах Индия произведёт 31 млн т, что на 19% больше. Прогнозируется, что производство в Таиланде вырастет на 1 млн т до 11,1 млн.
По прогнозам Alvean, цены останутся в диапазоне от 17 до 20 центов за фунт при условии хорошей погоды в Азии и производства 41,5 млн т в Бразилии. Однако любые сбои могут привести к росту цен до 19−24 центов.