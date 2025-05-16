Крупнейший в мире продавец сахара пересмотрел свой прогноз о профиците сырья

Ожидается, что в 2025—2026 годах в южно-центральном регионе Бразилии будет произведено 40,9 млн т, хотя этот показатель может снизиться до 39,2 млн тонн, если урожайность окажется ниже ожидаемой, говорится в материале Bloomberg. Согласно базовому сценарию, в регионе будет переработано 593 млн т тростника, что уже почти на 5% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель может снизиться до 575 млн т после того, как урожайность в апреле и мае оказалась ниже ожидаемой, отчасти из-за засухи.