Эксперты предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты

Об этом РБК сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.
Для выполнения мошеннических действий аферисты разработали несколько сценариев. Так, россиянам могут позвонить якобы от имени представителя налоговой службы. «Злоумышленники утверждают, что у пользователя обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории и для ее устранения необходимо снять самозапрет», — отметил Александр Вураско.
Под предлогом срочности и угрозы штрафов аферисты вынуждают жертву выполнить их указания, что может привести к оформлению кредитов на имя пользователя и передаче денег злоумышленникам.
«Еще один пример — мошенники представляются сотрудниками банка. Они сообщают, что на счету пользователя обнаружены подозрительные операции и для защиты средств тоже необходимо временно снять самозапрет», — рассказал Вураско, добавив, что злоумышленники могут представляться сотрудниками различных органов, якобы оказывающих поддержку от государства, и утверждать, что из-за самозапрета пользователь не может получить одобрение на льготный кредит, субсидию или выплату от государства.
При реализации любого из трех сценариев аферистов мошенники получают доступ к личной информации, что может привести к финансовым потерям, краже данных и даже юридическим проблемам.
С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Для такого запрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Меры были введены для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений. В первые несколько дней действия нового закона ограничения на оформление кредитов и займов запросили 1,7 млн россиян.
Идея дать россиянам возможность при желании указывать в кредитной истории отказ от получения кредитов и займов обсуждалась с 2021 года. В феврале 2024 года соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. А в октябре того же года правительство утвердило документ о порядке установления самозапрета на выдачу потребительских кредитов.