Эксперты предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты

С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Для такого запрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Меры были введены для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений. В первые несколько дней действия нового закона ограничения на оформление кредитов и займов запросили 1,7 млн россиян.