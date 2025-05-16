Экономист рассказал, как быстро заработать 100 тысяч рублей

Кирилл Плохих также обратил внимание на наличие большого числа предложений по почасовой подработке на различных сервисах. По его мнению, при желании можно выбрать подходящую для себя деятельность с учетом навыков. Так, если человек умеет делать паровые коктейли, он может подработать на мероприятиях. По оценке эксперта, кальянщик на свадьбах способен за несколько дней заработать порядка 70 тысяч рублей.