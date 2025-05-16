Экономист рассказал, как быстро заработать 100 тысяч рублей

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что для этого существуют различные варианты краткосрочной занятости.
«Например, можно взять подработку в такси. Работая по 12 часов за смену с небольшими перерывами на сон, можно за неделю заработать примерно 70 тыс. рублей. Второй способ — устроиться курьером, работа которых особенно хорошо оплачивается перед праздниками и в праздничные дни. Доставка еды, цветов, тортов и так далее. При хорошей загруженности курьеры могут зарабатывать в неделю 45−50 тыс. рублей», — сказал эксперт.
Кирилл Плохих также обратил внимание на наличие большого числа предложений по почасовой подработке на различных сервисах. По его мнению, при желании можно выбрать подходящую для себя деятельность с учетом навыков. Так, если человек умеет делать паровые коктейли, он может подработать на мероприятиях. По оценке эксперта, кальянщик на свадьбах способен за несколько дней заработать порядка 70 тысяч рублей.
Кроме того, добавил Кирилл Плохих, ряд компаний активно ищет менеджеров по продажам на условиях ГПХ или краткосрочных договорах — на месяц или на одну-две недели — для выполнения обзвона клиентской базы.
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