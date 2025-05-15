Экономист рассказала, когда стоит отказаться от пенсии

Эксперт подчеркнула, что увеличение произойдет только в случае, если отложить выход на пенсию не менее, чем на один год. «Премиальные коэффициенты увеличивают не только фиксированную часть пенсии, но и страховую (которая зависит от пенсионных баллов): фиксированная выплата будет умножена на “премиальные” коэффициенты и к ней будет добавлена стоимость баллов ИПК (количество которых также увеличивается за счет коэффициента), отметила специалист.
В период отложения обращения за пенсией баллы ИПК за период работы будут засчитываться не как работающему пенсионеру (не более 3 баллов в год), а в соответствии с фактической величиной страховых взносов, уплаченных работодателем в систему ОПС. «Например, тот, кто отложил выход на пенсию с доходом в 2 759 000 рублей (предельной величины базы для исчисления страховых взносов) заработает за год 7,8 ИПК (за 2025 г). Работающему пенсионеру при таком же доходе будет начислено всего 3 ИПК», — отметила Ольга Дайнеко.
Поэтому в сравнении с работающим пенсионером тот, кто решит отложить свой выход на заслуженный отдых, имеет возможность не только накопить больше пенсионных баллов, но и увеличить их при назначении пенсии за счет применения премиальных коэффициентов. При этом увеличится не только сумма ИПК, но и размер фиксированной части страховой пенсии. Однако при расчете выгоды нельзя не учитывать потерю самих пенсионных выплат за период такой отсрочки, подчеркнула она.
Максимальную выгоду можно получить, если отодвинуть назначение пенсии на достаточно длинную дистанцию (5−10 лет), поэтому такой вариант увеличения пенсии может подойти «досрочникам». Однако им нужно учитывать, что при праве на досрочную пенсию премиальные коэффициенты ниже тех, что полагаются тем, кому пенсия назначается по общим правилам. Например, если претендент на досрочное назначение пенсии сдвигает период ее назначения на 5 лет, коэффициент увеличения его ИПК −1,29 (тем, у кого право на пенсию на общих основаниях- 1,45). Фиксированная часть у «досрочника» увеличится на 21%, а у тех, кто претендует на страховую пенсию по общим правилам — на 36%.
Терпения на 10 лет хватит
Если отодвинуть срок обращения за пенсией на 10 лет, фиксированная часть пенсии увеличится вдвое (коэффициент-2,11), также более чем в 2 раза увеличатся накопленные пенсионные баллы (коэффициент-2,32). Для сравнения: трехлетний отказ от пенсии позволит увеличить фиксированную часть пенсии на 19%, а страховую часть на 24%, добавила Ольга Дайнеко.
Также стоит помнить, что увеличение размера пенсионного обеспечения за счет премиальных коэффициентов возможно только лишь при отсроченном обращении за назначением пенсии, а не при отказе от нее на определенный срок. «Поэтому тем, кому пенсия уже назначена, отказ от нее не принесет выгоды. Если пенсионер отказался от выплат, то при подаче заявления о возобновлении пенсии она будет назначена ему снова (с учетом заработанных баллов ИПК). При этом если окажется, что после восстановления выплат размер пенсии ниже той, что была, страховая пенсия будет назначена в прежнем размере (более высоком)», — подытожила эксперт.