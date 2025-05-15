Экономист рассказала, когда стоит отказаться от пенсии

Также стоит помнить, что увеличение размера пенсионного обеспечения за счет премиальных коэффициентов возможно только лишь при отсроченном обращении за назначением пенсии, а не при отказе от нее на определенный срок. «Поэтому тем, кому пенсия уже назначена, отказ от нее не принесет выгоды. Если пенсионер отказался от выплат, то при подаче заявления о возобновлении пенсии она будет назначена ему снова (с учетом заработанных баллов ИПК). При этом если окажется, что после восстановления выплат размер пенсии ниже той, что была, страховая пенсия будет назначена в прежнем размере (более высоком)», — подытожила эксперт.