США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»

Минфин США разрешил проводить операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и казахстанской компанией «Тенгизшевройл». Соответствующая лицензия опубликована на сайте американского ведомства.
«Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами “Тенгизшевройл”, разрешены», — указано в лицензии № 124. Срок действия предыдущей лицензии № 121 истекает 28 июня 2025 года.
Трубопроводная система КТК протяженностью 1511 км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Это один из ключевых маршрутов для топливного экспорта для Астаны, на него приходится более 80% экспорта казахстанской нефти.
Акционерами КТК являются Российская Федерация — 24%, АО «НК “КазМунайГаз” — 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, “Лукойл Интернешнл Гмбх” — 12,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, МК “КТК Компани” (ООО) — 7%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. — 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
Участниками ТОО «Тенгизшевройл», которое разрабатывает месторождение Тенгиз в Казахстане, являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. (25%), Казахстан через «КазМунайГаз» (20%), ЛУКОЙЛ (5%).
В 2024 году транзит нефти по КТК составил 63 млн т, что на 0,47 млн т, или на 0,73%, меньше, чем в 2023-м. Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК были отгружены с казахстанских месторождений Тенгиз (26,82 млн т), Карачаганак (9,82 млн т) и Кашаган (17,21 млн т).