США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»

В 2024 году транзит нефти по КТК составил 63 млн т, что на 0,47 млн т, или на 0,73%, меньше, чем в 2023-м. Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК были отгружены с казахстанских месторождений Тенгиз (26,82 млн т), Карачаганак (9,82 млн т) и Кашаган (17,21 млн т).