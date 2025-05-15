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Союз торговых центров исключил скорое возвращение IKEA в Россию

Шведский мебельный концерн IKEA не рассматривает возможность возвращения на российский рынок в ближайшее время. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«IKEA не планирует возвращения в обозримом будущем — у них сейчас в приоритете другие проекты, например в Азии. Регистрация нового товарного знака IKEA в России — только усилия по защите бренда», — сказал он ТАСС в рамках выставки и конференции Mallpic Sochi.

Люлин подчеркнул, что в России есть альтернативные варианты, которые могли бы заменить IKEA в перспективе. Однако на сегодняшний день они пока что не сравнимы по объемам, формату и степени интеграции с производством, считает он.

Ранее стало известно, что компания зарегистрировала в России новый товарный знак: изображение представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне. Правообладателем знака выступает нидерландская компания Inter IKEA Systems B.V.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».