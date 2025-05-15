Союз торговых центров исключил скорое возвращение IKEA в Россию

Люлин подчеркнул, что в России есть альтернативные варианты, которые могли бы заменить IKEA в перспективе. Однако на сегодняшний день они пока что не сравнимы по объемам, формату и степени интеграции с производством, считает он.
Ранее стало известно, что компания зарегистрировала в России новый товарный знак: изображение представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне. Правообладателем знака выступает нидерландская компания Inter IKEA Systems B.V.
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