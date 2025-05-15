Россиянам объяснили, какую пользу мошенники извлекают из номера СНИЛС и ИНН

«Коды из СМС используются только для подтверждения операций в рамках приложения (например, вход в аккаунт, подтверждение оплаты). Законные сервисы (доставки, маркетплейсы) не требуют ИНН и СНИЛС для оказания базовых услуг. Эти данные могут запрашиваться только в исключительных случаях (например, оформление договора с юридическими последствиями), но не по телефону или в мессенджерах», — рассказала Ирина Дмитриева.