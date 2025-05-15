МЭА: нефтяные доходы России оказались на минимуме июня 2023 года

Доходы России от нефтяного экспорта в апреле сократились на 1,13 млрд долларов, до 13,2 млрд долларов, самого низкого уровня с июня 2023 года, следует из майского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным агентства, сокращение доходов произошло на фоне низких цен на энергоноситель. При этом физический объем нефтяного экспорта из России вырос на 150 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с.
Согласно отчету, средняя стоимость российской экспортной нефти всех сортов в апреле составила 55,64 доллара за баррель. Показатель ниже потолка цен в 60 долларов, который страны G7 установили в декабре 2022 года.
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