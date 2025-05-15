Guardian: США объявят санкции против РФ, если переговоры пойдут не по их плану

США хотят ввести «сокрушительные» санкции против РФ.
Сенатор США Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) планирует через Конгресс продвинуть санкции против России, если та не будет соблюдать условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Guardian. При этом сам глава Штатов Дональд Трамп заявлял, что не приедет в Стамбул, и президент РФ Владимир Путин не обязан там присутствовать.
«Союзник Трампа [Линди Грэм] проинформирует европейских лидеров о санкциях, направленных на ослабление экономики России», — пишет The Guardian. Сам Грэм охарактеризовал эти санкции как «сокрушительные». Он подчеркнул, что санкции будут продвинуты через Конгресс в случае, если Путин не появится в Стамбуле.
При этом Трамп сообщает, что не поедет в Стамбул. «Я вообще сказал: зачем ему (Путину — прим. URA.RU) ехать, если я не поеду? А я не собирался ехать», — говорил президент Штатов. Он уточнил, что в Стамбуле все же присутствуют представители США. Один из них — госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, Путин заранее утвердил состав делегации для стамбульских переговоров. URA.RU подробно рассказывало о каждом из них.
*Линдси Грэм признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом.