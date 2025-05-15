Guardian: США объявят санкции против РФ, если переговоры пойдут не по их плану

При этом Трамп сообщает, что не поедет в Стамбул. «Я вообще сказал: зачем ему (Путину — прим. URA.RU) ехать, если я не поеду? А я не собирался ехать», — говорил президент Штатов. Он уточнил, что в Стамбуле все же присутствуют представители США. Один из них — госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, Путин заранее утвердил состав делегации для стамбульских переговоров. URA.RU подробно рассказывало о каждом из них.