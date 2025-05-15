FT: Zara подготовила себя к возвращению в Россию

Как поясняет издание, сделка продаже российского бизнеса Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) подразумевает право «немедленно и бесплатно» преобразовать ее в соглашение о франшизе, в рамках которого ретейлер одежды сможет вернуться в страну.
Источники рассказали, что договор между Inditex и ливанской Daher Group, которая приобрела российские активы, не содержал пункта о возможности обратного выкупа в течение определенного срока и по определенной цене. Однако Daher в случае изменения ситуации на рынке будет обязана «немедленно» заключить соглашение о франшизе с Inditex.
«Целью сделки была продажа нашего бизнеса <…> с сохранением возможности вернуться на рынок по договору франшизы», — пояснили FT в испанской компании.
По данным газеты, сотрудники Inditex переехали в ОАЭ для работы над новым бизнесом Daher. Бывшие магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius теперь называются Maag, Dub, Ecru и Vilet соответственно.
В 2022 году Inditex объявила о закрытии 502 магазинов в России и прекращении онлайн-продаж. При этом генеральный директор компании Оскар Гарсиа Масейрас допускал открытие магазинов, «когда представится возможность».