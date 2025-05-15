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FT: Zara подготовила себя к возвращению в Россию

Компания Inditex, владелец бренда Zara, сможет вернуться в Россию по франшизе с ливанской Daher, сообщает газета Financial Times, сославшись на источники, знакомые с деятельностью западных ретейлеров в России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как поясняет издание, сделка продаже российского бизнеса Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) подразумевает право «немедленно и бесплатно» преобразовать ее в соглашение о франшизе, в рамках которого ретейлер одежды сможет вернуться в страну.

Источники рассказали, что договор между Inditex и ливанской Daher Group, которая приобрела российские активы, не содержал пункта о возможности обратного выкупа в течение определенного срока и по определенной цене. Однако Daher в случае изменения ситуации на рынке будет обязана «немедленно» заключить соглашение о франшизе с Inditex.

«Целью сделки была продажа нашего бизнеса <…> с сохранением возможности вернуться на рынок по договору франшизы», — пояснили FT в испанской компании.

По данным газеты, сотрудники Inditex переехали в ОАЭ для работы над новым бизнесом Daher. Бывшие магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius теперь называются Maag, Dub, Ecru и Vilet соответственно.

В 2022 году Inditex объявила о закрытии 502 магазинов в России и прекращении онлайн-продаж. При этом генеральный директор компании Оскар Гарсиа Масейрас допускал открытие магазинов, «когда представится возможность».