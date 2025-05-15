FT: Zara подготовила себя к возвращению в Россию

Источники рассказали, что договор между Inditex и ливанской Daher Group, которая приобрела российские активы, не содержал пункта о возможности обратного выкупа в течение определенного срока и по определенной цене. Однако Daher в случае изменения ситуации на рынке будет обязана «немедленно» заключить соглашение о франшизе с Inditex.