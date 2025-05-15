Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей

ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей — при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.