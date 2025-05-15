Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей

Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.
Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить ему действие карты или онлайн-банкинга. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, пояснил Банк России в своем Telegram-канале.
При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать человеку карты и доступ к онлайн-банку.
ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей — при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.