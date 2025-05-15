Американская Philip Morris зарегистрировала товарный знак в России

Отмечается, что компания зарегистрировала товарный знак Philip Morris Siesta Mix со сроком действия исключительных прав до 2034 года. Его правообладателем стал филиал компании в Швейцарии — Philip Morris Brand SARL.
Согласно карточке, фирма собирается распространять в России такую продукцию, как табак, сигареты, папиросы, сигариллы, заменители табака, электронные сигареты, табачные изделия для нагревания и другие.
Philip Morris производит сигареты Marlboro, Bond и Parliamen. В 2022 году компания приостановила инвестиции в Россию и заявила о намерении покинуть рынок. Однако продать российские активы не удалось.
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