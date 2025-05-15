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Американская Philip Morris зарегистрировала товарный знак в России

Американская табачная компания Philip Morris зарегистрировала в России товарный знак, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспатента.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что компания зарегистрировала товарный знак Philip Morris Siesta Mix со сроком действия исключительных прав до 2034 года. Его правообладателем стал филиал компании в Швейцарии — Philip Morris Brand SARL.

Согласно карточке, фирма собирается распространять в России такую продукцию, как табак, сигареты, папиросы, сигариллы, заменители табака, электронные сигареты, табачные изделия для нагревания и другие.

Philip Morris производит сигареты Marlboro, Bond и Parliamen. В 2022 году компания приостановила инвестиции в Россию и заявила о намерении покинуть рынок. Однако продать российские активы не удалось.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».