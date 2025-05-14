Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания

«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание. Сейчас он говорит: “Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях”», — сказал Репик.