Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания

Репик рассказал об этом диалоге в интервью газете «Ведомости». По его словам, на первоначальное решение японского бизнесмена повлияли акции протеста.
«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание. Сейчас он говорит: “Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях”», — сказал Репик.
Как напомнили «Ведомости», российское подразделение Uniqlo (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). В начале 2022 года на территории России работало 49 магазинов Uniqlo.
В марте того же года Янаи говорил, что компания продолжит работать на российском рынке, называя одежду «жизненной необходимостью». Однако после волны критики бизнесмен пересмотрел позицию.
Uniqlo прекратила работу в России в августе 2023 года. После ухода с российского рынка компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд рублей.
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