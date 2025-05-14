Трутнев заявил, что проект самолета «Байкал» оказался в тупике

Реализация проекта самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен заменить советский Ан-2, зашла в тупик, его производство не ожидается, заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета “Байкал”. Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета “Байкал” у нас не ожидается», — цитирует его ТАСС.
Трутнев отметил, что малой авиации у России «к сожалению, практически нет», отмечает «Интерфакс». Из сложившейся ситуации будут выходить ремоторизацией самолетов Ан-2.
Минувшим летом источники РБК сообщали, что в первый год предполагаемой поставки — 2025-й — стоимость самолета составляет 455 млн руб. Эта сумма оказалась в три раза больше той, которую Минпромторг указывал при заказе самолета в 2019 году— не выше 120 млн руб.
Позже сроки поставок сдвинули на 2026 год. Министерство сообщало, что по согласованию с разработчиком, «Уральским заводом гражданской авиации» (УЗГА), цена не превысит 280 млн руб. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, представленной в прошлом мае, всего к 2030 году планировалось производство 139 таких машин.
В феврале «Коммерсантъ» писал, что проект самолета из-за допущенных «драматических ошибок» могут заморозить или передать на доработку группе S7. В Минпромторге тогда отвергли эти сведения.
Чем известен «Байкал».
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5−3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.
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