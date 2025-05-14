Росреестр предупредил о мошенничестве при продаже жилья

Неустановленный собственник
Как отмечается в сообщении ведомства, собственник при осмотре квартиры показывает договор о купле-продаже и предлагает потенциальному покупателю внести аванс, чтобы «забронировать» недвижимость.
«Главным подтверждением права собственности являются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. Попросите продавца раскрыть свои данные в ЕГРН для третьих лиц и самостоятельно проверьте нужные данные — добросовестный владелец не откажет в такой просьбе, тем более что информация раскрывается на каждый объект недвижимости отдельно» — сказала Елена Юрова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве.
В ведомстве также предложили попросить продавца показать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Документ можно проверить с помощью QR-кода.
Подозрительная стоимость
Продавец, добавляют в управлении, просит указать в договоре купли-продажи сумму меньше фактической, объясняя просьбу сниженным налогом. Если покупатель соглашается, то часть средств отдает на руки продавцу.
«С этого момента и квартира, и внесенные за нее средства оказываются под угрозой. В случае судебного разбирательства суд может признать покупателя недобросовестным, поскольку тот пошел на сговор с продавцом, а саму сделку ничтожной. В результате квартиру придется вернуть, а покупатель получит сумму, прописанную в договоре», — сказано в сообщении.
Росреестр рекомендует внимательно изучать договор и указывать полную стоимость сделки.
Квартира после приватизации
«При продаже квартиры, которая ранее была приватизирована, недобросовестный продавец может не сообщить, что люди, которые имели право на долю, но ранее отказались от нее, до сих пор имеют право на пожизненное проживание в квартире. После продажи квартиры такие “неучтенные” жильцы имеют право обратиться в суд и законно вселиться в уже проданное помещение», — предупреждает ведомство.
Поэтому перед покупкой лучше запросить выписку из домовой книги для получения информации о собственнике и других жильцах, которые когда-либо были прописаны в квартире.
По словам Елены Юровой, с 1 сентября в России определят случаи и порядок внесения в ЕГРН сведений о членах семьи собственника квартиры.
Поддельная доверенность
Мошенники при продаже жилья также жилья могут использовать поддельную или отозванную доверенность. Проверить подлинность доверенности можно на сайте Федеральной нотариальной палаты по указанным в документе реквизитам, подчеркивает Росреестр.
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