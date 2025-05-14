Росреестр предупредил о мошенничестве при продаже жилья

«При продаже квартиры, которая ранее была приватизирована, недобросовестный продавец может не сообщить, что люди, которые имели право на долю, но ранее отказались от нее, до сих пор имеют право на пожизненное проживание в квартире. После продажи квартиры такие “неучтенные” жильцы имеют право обратиться в суд и законно вселиться в уже проданное помещение», — предупреждает ведомство.