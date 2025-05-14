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Финансист указала на ошибки россиян при накоплении денег

Три главные ошибки россиян при накоплении денег назвала Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова и международный финансовый советник.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что основные ошибки при накоплении средств — это нерегулярные вложения, хранение денег в виде наличных и недостаточный размер финансовой подушки.

По словам эксперта, многие россияне вообще не занимаются накоплениями и не формируют финансовую подушку безопасности. Между тем, формировать сбережения на случай непредвиденных ситуаций чрезвычайно важно.

«Если средства начинают откладывать, то делают это нерегулярно, раз от разу. В результате накопить становится сложно. В этом деле важна стабильность и четкость», — уточнила специалист.

Перед тем как приступить к накоплениям, Ермилова рекомендовала заранее определить фиксированную сумму или процент (обычно от 10 до 20%), который вы собираетесь регулярно откладывать. Делать это необходимо на постоянной основе, ежемесячно. Оптимально, если дата отчислений будет совпадать с поступлением дохода. К примеру, можно каждый месяц 15 числа выделять по 5 тысяч рублей.

«Некоторые откладывают 10−20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, то есть накоплений», — подчеркнула эксперт.

Ермилова также назвала ошибкой копить деньги в наличной форме. «Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам», — говорит она.

Когда соберется достаточно значительная сумма, имеет смысл рассмотреть не только классические банковские вклады, но и различные варианты инвестирования — например, вложения на фондовом рынке, в недвижимость или в драгоценные металлы. Очень важно перед этим дополнительно изучить основы финансовой грамотности в каждом выбранном направлении, чтобы принимать обоснованные решения и минимизировать риски потерь.

Если при размещении средств банковском вкладе или счете, обязательно учитывайте, что государственная гарантия распространяется лишь на сумму до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Если средства больше указанного лимита, оптимально распределить деньги между несколькими банками для полной защиты всех своих накоплений.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».