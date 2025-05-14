Финансист указала на ошибки россиян при накоплении денег

Ермилова также назвала ошибкой копить деньги в наличной форме. «Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам», — говорит она.