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Аналитик рассказал, какая сумма на вкладе позволит жить на проценты

Россияне могут обеспечить себе жизнь за счет процентов по депозитам. О том, сколько денег должно лежать на вкладе, чтобы на проценты можно было жить, рассказал Богдан Зварич, главный аналитик портала «Банки.ру».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как сообщает издание ИА DEITA.RU, эксперт назвал ориентировочной суммой, необходимой для комфортного существования, 100 тысяч рублей. По его словам, этого достаточно, чтобы средняя российская семья покрывала основные расходы за месяц и оставляла деньги на сбережения.

«Чтобы ежемесячно получать такую сумму в виде процентов при годовой ставке 20%, нужно разместить на счете чуть более 6,7 миллиона рублей. При ставке 10% годовых потребуется уже около 13,6 миллиона рублей», — подсчитал Богдан Зварич.

Он добавил, что вкладчикам нужно учитывать влияние инфляции, из-за которой необходимая сумма депозита для получения стабильного дохода будет постоянно расти. Для получения значительных процентов он порекомендовал сначала накопить значительную сумму.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».