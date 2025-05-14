Аналитик рассказал, какая сумма на вкладе позволит жить на проценты

Как сообщает издание ИА DEITA.RU, эксперт назвал ориентировочной суммой, необходимой для комфортного существования, 100 тысяч рублей. По его словам, этого достаточно, чтобы средняя российская семья покрывала основные расходы за месяц и оставляла деньги на сбережения.
«Чтобы ежемесячно получать такую сумму в виде процентов при годовой ставке 20%, нужно разместить на счете чуть более 6,7 миллиона рублей. При ставке 10% годовых потребуется уже около 13,6 миллиона рублей», — подсчитал Богдан Зварич.
Он добавил, что вкладчикам нужно учитывать влияние инфляции, из-за которой необходимая сумма депозита для получения стабильного дохода будет постоянно расти. Для получения значительных процентов он порекомендовал сначала накопить значительную сумму.
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