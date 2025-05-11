США возобновили поставки риса в Россию

Регулярные поставки этого продукта прекратились к марту 2022 года, после чего осуществлялись лишь единичные отгрузки, последняя из которых была зафиксирована в мае прошлого года. Обычные сорта риса Россия также не импортирует из США с апреля 2022 года. В марте текущего года общий объем экспорта дикого риса из Соединенных Штатов составил два миллиона долларов, при этом Россия стала основным покупателем продукции.