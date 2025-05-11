Съездить и купить: где в России можно взять ипотеку под 0,1%

В 2025 году россияне могут воспользоваться рядом выгодных ипотечных программ, которые отличаются в зависимости от региона и типа жилья. Например, если стандартная кредитная ставка для «Сельской ипотеки» составляет 2,3−3%, то тем, кто готов поселиться на приграничной территории, ее выдадут со сниженной ставкой в 0,1%. Сегодня это самая выгодная ипотека в стране. Такой режим действует в ряде локаций Карелии, на Алтае, Кавказе, Южном Урале. Другой наиболее выгодной программой остается «Дальневосточная ипотека»: жилье можно приобрести под 2% годовых. Такая же процентная ставка при определенных условиях действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Подробности — в материале «Известий».