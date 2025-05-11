«Сберправо»: неуплата налогов за дачные дома грозит штрафом

«Полномочиями по выявлению построенных на земельных участках граждан строений, не прошедших регистрацию в качестве объектов капитального строительства, обладает управление Росреестра по использованию и охране земель. Так, с помощью средств фото- и видеофиксации инспекторы по использованию и охране земель управления Росреестра вправе осуществлять мониторинг определенной территории с последующим выездом специалистов на место в целях установления капитальности обнаруженного незарегистрированного объекта на земельном участке», — пояснили в «Сберправо».