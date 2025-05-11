«Сберправо»: неуплата налогов за дачные дома грозит штрафом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Налоговые службы будут определять наличие капитальных построек на дачах при помощи фото и видео от инспекторов Росреестра. За уклонение от выплаты налога грозит штраф и административная ответственность, рассказали ТАСС в сервисе «Сберправо».
С 1 марта 2025 года в России вступили в силу поправки, обязывающие владельцев дач регистрировать все капитальные постройки на земельном участке, включая хозяйственные постройки — бани, сараи, летние кухни.
«Полномочиями по выявлению построенных на земельных участках граждан строений, не прошедших регистрацию в качестве объектов капитального строительства, обладает управление Росреестра по использованию и охране земель. Так, с помощью средств фото- и видеофиксации инспекторы по использованию и охране земель управления Росреестра вправе осуществлять мониторинг определенной территории с последующим выездом специалистов на место в целях установления капитальности обнаруженного незарегистрированного объекта на земельном участке», — пояснили в «Сберправо».
«Если будет зафиксировано, что на земельном участке имеется незарегистрированный объект капитального строительства, то за уклонение от декларирования Федеральная налоговая служба может доначислить налог за три предыдущих года, наложить штраф», — отметили юристы сервиса.
Кроме того, указали эксперты, помимо санкций, предусмотренных Налоговым кодексом, собственник может быть привлечен к административной ответственности.