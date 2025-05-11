Россиянам рассказали о льготах на лекарства в 2025 году

«Важно отметить, что сохраняется 50% скидка на лекарства для пенсионеров, получающих минимальные пенсии, а также особые условия для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые могут получать медикаменты бесплатно или со скидкой, даже если ранее отказались от набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля 2025 года на лекарственное обеспечение в рамках НСУ будет выделяться 1331,3 рубля из общей суммы набора в 1728,5 рубля», — объяснила сенатор.