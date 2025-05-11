Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

«С 30 мая в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — пояснила она агентству «Прайм».