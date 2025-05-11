Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

«С 30 мая в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — пояснила она агентству «Прайм».
По словам эксперта, клиент при упрощенной идентификация личности передает паспортные данные и ФИО. Теперь для перевода суммы более 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация.
Специалист напомнила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации не был нигде зафиксирован. Это не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, поэтому пробел восполнят.
Данная мера направлена на борьбу с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из России, подчеркнула Мария Ермилова.
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