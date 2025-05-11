МВД предупредило о новой схеме мошенников с «Госуслугами»

«Мошенники любыми путями пытаются получить от вас информацию, содержащую паспортные данные, пароли от личных кабинетов, смс-коды, с целью хищения денежных средств. Под видом оператора сотовой связи они предлагают продлить договор на оказание услуг или сменить тариф через аккаунт на Портале государственных услуг. С целью завладения вашими персональными данными и в последующем вашими деньгами преступники идут на обман и входят в доверие, представляясь также работниками банков, МФЦ и сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе ведомства.