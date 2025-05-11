МВД предупредило о новой схеме мошенников с «Госуслугами»

«Мошенники любыми путями пытаются получить от вас информацию, содержащую паспортные данные, пароли от личных кабинетов, смс-коды, с целью хищения денежных средств. Под видом оператора сотовой связи они предлагают продлить договор на оказание услуг или сменить тариф через аккаунт на Портале государственных услуг. С целью завладения вашими персональными данными и в последующем вашими деньгами преступники идут на обман и входят в доверие, представляясь также работниками банков, МФЦ и сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе ведомства.
В МВД подчеркнули, что злоумышленники предлагают различные варианты и схемы сохранения денежных средств. Они просят сообщить код из смс-сообщения, предназначенный для подтверждения авторизации на сайте, что позволяет им в дальнейшем получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах», а также оформить на жертву кредит.
На этом фоне в ведомстве напомнили, что настоящие представители услуг сотовой связи не станут запрашивать по телефону конфиденциальные сведения. В пресс-службе ГУ МВД посоветовали исключить все телефонные разговоры с незнакомыми людьми и обращаться за информацией в официальные офисы операторов связи, МФЦ или на «Госуслуги».
«Во избежание мошеннических действий не сообщайте третьим лицам коды подтверждений из смс-уведомлений. В целях усиления безопасности учетной записи Портала государственных услуг используйте двухфакторную аутентификацию и контрольный вопрос. Если вы все же поговорили с незнакомцами, которые различными уговорами вынуждают вас оформить кредит для вашего же спасения, сообщите об этом в службу “02” или с мобильных телефонов “102”», — заключили в релизе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».