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Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов — это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.

Источник: © РИА Новости

Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов — в 1,5 раза больше, чем год назад.

Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион).

В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов — на 5% меньше, чем годом ранее.