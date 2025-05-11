Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов — в 1,5 раза больше, чем год назад.
Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион).
В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов — на 5% меньше, чем годом ранее.