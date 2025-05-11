Что делать, если звонят с номера банка и просят личные данные

Преступники совершают звонки своим жертвам представляясь сотрудниками банка, а также от имени ЦБ РФ, ФНС, прокуратуры и иных организаций. Своими действиями они пытаются застать человека врасплох, вывести его из равновесия, втереться к нему в доверие, побудить к необдуманным действиям и заставить сообщить финансовую и личную информацию. Это, в свою очередь, позволяет им украсть со счета жертвы все деньги и даже набрать на ее имя кредиты.