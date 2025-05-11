Что делать, если звонят с номера банка и просят личные данные

Любимый способ мошенников
По данным ЦБ РФ, телефонное и СМС-мошенничество до сих пор является наиболее преобладающим. Его доля от общего числа применяемых кибермошенниками приемов составляет 45,6%.
Согласно опросу регулятора, в 2024 году каждый третий из десяти опрошенных россиян сталкивался с различными видами финансового кибермошенничества. При этом 9% пострадавших лишились денег.
Кроме того, Банк России выяснил, что наибольший интерес для кибермошенников представляют лица в возрасте от 25 до 64 лет, проявляющие высокую экономическую активность и часто пользующиеся банковскими сервисами.
Как понять, что звонят мошенники
Преступники совершают звонки своим жертвам представляясь сотрудниками банка, а также от имени ЦБ РФ, ФНС, прокуратуры и иных организаций. Своими действиями они пытаются застать человека врасплох, вывести его из равновесия, втереться к нему в доверие, побудить к необдуманным действиям и заставить сообщить финансовую и личную информацию. Это, в свою очередь, позволяет им украсть со счета жертвы все деньги и даже набрать на ее имя кредиты.
Обзвон жертв, как правило, происходит поздно вечером, ночью либо рано утром в выходные дни. Таким образом аферисты пытаются застать людей расслабленными, спящими, со сниженным уровнем критического мышления.
Звонок обычно содержит сообщение о том, что на счете жертвы совершается подозрительная операция, а также призыв к немедленной реакции. Кибермошенники говорят быстро и уверенным тоном, используя при этом профессиональные термины. Они торопят жертву, давят на ее эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое.
Например, преступники заявляют, что по карте совершается подозрительный платеж на крупную сумму, а чтобы его остановить требуется срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения. В ход также идут угрозы, что средства с карты могут уйти к мошенникам прямо сейчас. При этом обычно к жертве обращаются по имени и отчеству, называют фамилию. Также могут назвать номер и срок действия карты.
Первая реакция на звонок мошенников
Даже если в телефоне высветился номер банка, первой реакцией на описанный выше звонок должно быть завершение разговора. Затем необходимо позвонить в банк на горячую линию. При этом номер следует набрать вручную. Найти его можно на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте кредитной организации. Данная мера является гарантией того, что звонящий будет общаться с сотрудником банка и позволит точно узнать, что происходит со счетом и картой.
Сейчас кибермошенники нередко подделывают официальные телефонные номера банков. Они используют специальное программное обеспечение для сокрытия настоящего номера звонящего. При этом на телефоне жертвы отображается официальный номер банка.
Сведения о номере и сроке действия карты преступники могут получить заранее путем использования фишинговых сайтов.
Основные правила безопасности
Приведем основные правила безопасности, которые помогут не попасться на удочку мошенников:
- Не принимать поспешных решений. В случае выявления подозрительного перевода денег на счет из базы ЦБ РФ банк обязан приостановить такую транзакцию на 48 часов. В противном случае банк должен возместить клиенту похищенные деньги. Это время позволит человеку разобраться и связаться с банком через официальные каналы для выяснения ситуации.
- Звонить только на официальные номера банков и организаций. Когда звонящий представился сотрудником банка или какого-либо госоргана, следует узнать и записать его должность, фамилию имя и отчество. После этого нужно положить трубку. Далее следует связаться с банком или организацией по официальным каналам и потребовать уточнений. Причем, как было сказано выше, номер необходимо набрать вручную.
- Держать личные данные в секрете. Никогда не следует сообщать звонящим персональные данные, реквизиты карты и ее CVC/CVV-код (указан на обратной стороне карты), а также коды из СМС и ПИН-коды. Кроме того, нельзя отправлять СМС на незнакомые номера, а также переходить по ссылкам из сообщений якобы от банка.
- Установить самозапрет на кредиты. Данная мера целесообразна при отсутствии планов взять кредит в ближайшее время. Она не позволит мошенникам набрать кредиты в случае взлома онлайн-банка.
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