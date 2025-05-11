Эксперт объяснила, как майская непогода скажется на урожае

Говоря о плодовых деревьях, Люза Байгузина указала, что, если деревья начали цветение и были покрыты снегом, это может быть двойственным фактором. С одной стороны, снег может защитить цветы от сильного холода, но с другой — если заморозки застали цветущие деревья, это может привести к опадению цветков и снижению завязи.