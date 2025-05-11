Эксперт объяснила, как майская непогода скажется на урожае

«Если озимые зерновые (пшеница, ячмень и др.) находятся на стадии начала вегетации, они могут быть подвержены риску. Заморозки могут привести к повреждению колосков и, соответственно, снижению урожайности», — отметила она.
При этом, по словам эксперта, снег может сыграть и положительную роль — он создает изоляционный слой, который может помочь растению пережить холода.
Говоря о плодовых деревьях, Люза Байгузина указала, что, если деревья начали цветение и были покрыты снегом, это может быть двойственным фактором. С одной стороны, снег может защитить цветы от сильного холода, но с другой — если заморозки застали цветущие деревья, это может привести к опадению цветков и снижению завязи.
«Если цветение было сильно заторможено из-за погоды, это может привести к снижению урожайности. Таким образом, если действительно будут повреждены озимые и плодовые деревья, это может привести к дефициту на рынке, что, скорее всего, скажется на росте цен на соответствующие продукты», — заключила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».