Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США

Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США «взаимных» пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%.