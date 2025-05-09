Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США

«Китай должен открыть свой рынок США — ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают», — написал политик в соцсети Truth Social.
Во второй публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении товаров из КНР.
«Пошлины в 80% в отношении Китая кажутся правильными», — написал президент США.
Ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50−54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США «взаимных» пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%.