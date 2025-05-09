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Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность.

Источник: AP 2024

Как сообщил Гейтс в своем блоге, в последнее время он много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, гласящей, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».

«Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире», — написал основатель компании Microsoft.

Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года — раньше, чем планировалось первоначально.