Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность

Как сообщил Гейтс в своем блоге, в последнее время он много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, гласящей, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».
«Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире», — написал основатель компании Microsoft.
Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года — раньше, чем планировалось первоначально.