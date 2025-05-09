Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность

«Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире», — написал основатель компании Microsoft.