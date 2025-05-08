Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина

В целом в государствах «Большой двадцатки» приобрести литр топлива можно за 102,64 рубля. Вдвое дешевле он будет стоить в Саудовской Аравии — всего 50,52 рубля за литр. Немногим дороже заправиться получится в России (59,66 рубля), а тройку лидеров с наиболее доступными ценами на бензин замыкает Индонезия — 64,38 рубля за литр.
При этом бензин оказался дешевле средней его стоимости в 15 проанализированных странах. Так, в первую пятерку вместе с Саудовской Аравией, Россией и Индонезией вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине стоимость литра бензина составит 89,64 рубля, в Китае — 92,08 рубля, в Канаде — 94,53 рубля, в Австралии — 96,16 рубля, в Южной Корее и Японии — 97,79 рубля, в Индии и Турции — 99,42 рубля.
В оставшейся части государств стоимость бензина уже превышает психологическую отметку в 100 рублей за литр: ЮАР (101,05 рубля), Мексика (101,86 рубля), Великобритания (156,46 рубля), а тройку «антилидеров» рейтинга составили Германия (159,72 рубля), Италия (164,61 рубля) и Франция (165,42 рубля).