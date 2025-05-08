Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина

При этом бензин оказался дешевле средней его стоимости в 15 проанализированных странах. Так, в первую пятерку вместе с Саудовской Аравией, Россией и Индонезией вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине стоимость литра бензина составит 89,64 рубля, в Китае — 92,08 рубля, в Канаде — 94,53 рубля, в Австралии — 96,16 рубля, в Южной Корее и Японии — 97,79 рубля, в Индии и Турции — 99,42 рубля.