Дмитриев: процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию уже идет

«Я думаю, что прогноз сохраняется и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — отметил он.
По словам главы РПФИ, все больше иностранных компаний регистрируют в России товарные знаки, что является одним из «хороших индикаторов». Кирилл Дмитриев также указал, что многие бизнесы в различных отраслях подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры.
Глава РПФИ добавил, что правительство России проработает критерии возвращения на российский рынок иностранных компаний, которые ушли «в крайне негативном формате».
«Правительство этим активно занимается, потому что не ставится никаких барьеров. Но при этом приоритет, безусловно, российскому бизнесу. <…> Конечно, если кто-то ушел, может быть, негативно, то, я думаю, правительство будет прорабатывать различные критерии, как относиться к тем компаниям, которые ушли в крайне негативном формате. Поэтому, я думаю, такие правила будут определены», — сказал Кирилл Дмитриев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».