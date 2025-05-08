Дмитриев: процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию уже идет

«Правительство этим активно занимается, потому что не ставится никаких барьеров. Но при этом приоритет, безусловно, российскому бизнесу. <…> Конечно, если кто-то ушел, может быть, негативно, то, я думаю, правительство будет прорабатывать различные критерии, как относиться к тем компаниям, которые ушли в крайне негативном формате. Поэтому, я думаю, такие правила будут определены», — сказал Кирилл Дмитриев.