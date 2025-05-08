Эксперты сравнили пенсионные выплаты советской и современной эпохи: результат удивил

По данным Росстата на январь 2025 года, средний размер страховой пенсии по старости составляет в нашей стране порядка 25 тысяч рублей. Минимум две трети этой суммы уходят на продовольствие и оплату услуг ЖКХ, выживай как хочешь. Но правда ли, что в годы СССР, когда никакого рынка и капитализма не было и в помине, когда люди не знали иной модели социально-экономического устройства, кроме патерналистской государственной, пенсионеры чувствовали себя комфортнее, чем сегодня?
5 копеек на автобус
Начнем с того, что советское государство в принципе обходилось без Социального (Пенсионного) фонда, то есть, без отдельной посреднической структуры: средства на выплату пенсий закладывались в бюджет и оттуда перечислялись гражданам напрямую. Размер средней пенсии за весь период существования СССР постепенно увеличивался — вслед за ростом заработных плат: в середине 1980 годов он составлял около 90 рублей (максимально — 120). При этом за непрерывный или длительный стаж работы полагалась десятипроцентная надбавка. Мужчины выходили на заслуженный отдых по достижении возраста 60 лет, женщины — 55 лет.
Кроме того, в стране действовали законы о персональных пенсиях союзного, республиканского и местного значения. В 1977 году их размеры — соответственно 250, 160 и 140 рублей — определялись в каждом конкретном случае в зависимости от степени заслуг человека. Причем, не обязательно профессиональных.
Между тем, дискуссия о весомости советских и российских пенсий подразумевает сравнение не столько номинальных сумм, сколько их реальной покупательной способности. Ежемесячные 90 рублей в 1985 году — это были вполне достойные деньги. Особенно с учетом того обстоятельства, что пенсионеры фактически не тратились на коммунальные услуги (точнее, их стоимость была символической), а медицина оставалась бесплатной. Что касается продовольствия, батон белого хлеба стоил в среднем 20 копеек, значит, среднестатистический пенсионер мог купить их 450. Литр молока стоил 30 копеек (300 на пенсию), килограмм колбасы вареной — 2,2 рубля (40 кг), килограмм говядины — около 2 рублей (45 кг), десяток яиц — 1,2 рубля (750).
Если говорить о продукции длительного пользования, цветной телевизор «Рубин» стоил 300−400 рублей (пенсионеру пришлось бы копить несколько лет), холодильник «ЗИЛ» — 250−350 рублей, автомобиль «Жигули» ВАЗ-2106 — около 8 тысяч рублей, что делало его недоступным без накоплений или помощи домочадцев.
Далее, проезд в автобусе обходился в 5 копеек (1800 поездок на пенсию), билет в кино — 30−50 копеек (180−300 походов в кинотеатр). В целом, модель советского пенсионного обеспечения отличалась от современной российской стабильностью и предсказуемостью — на фоне тогдашних цен, которые не росли десятилетиями. Кроме того, дефицит компенсировался низкой ценой базовых товаров. С другой стороны, покупка ряда вещей (например, импортной одежды или бытовой техники) требовала не только дополнительных источников дохода, но и порой титанических усилий по поиску и «доставанию».
Надежность или гибкость?
Сегодняшние реалии таковы, что одними только страховыми пенсиями по старости «сыт не будешь»; считать их социально-ориентированным инструментом государства (тем более, в условиях поэтапного повышения пенсионного возраста) не получается. Плюс, в отличие от общепринятой советской практики, пенсионеры вынуждены самостоятельно оплачивать ЖКУ (в среднем 5−8 тысяч рублей в зависимости от региона), лекарства и медицинские услуги. Что касается цен на продукты, вырисовывается следующая приблизительная картина: батон хлеба стоит в среднем 50−70 рублей (350−500 на пенсию), литр молока — 70−90 рублей за литр (275−355 литров), килограмм колбасы вареной — 400−600 рублей (41−62 кг), килограмм говядины — 600−800 рублей (31−41 кг), десяток яиц — 100−120 рублей (2000−2500).
Далее, телевизор можно купить по цене от 10−15 тысяч рублей, холодильник — от 20 тысяч, автомобиль (например, Lada Granta) — от 700 тысяч рублей (для большинства россиян недоступен без кредита или накоплений). Проезд в общественном транспорте, в среднем по стране, обойдется в 30−50 рублей (500−830 поездок), билет в кино — в 300−500 рублей (50−83 похода). В принципе, во времена СССР техника и автомобили были практически недоступны пенсионерам, сейчас — тоже, но с поправкой на кредиты и рассрочки. Расходы на коммуналку и медицину почти не влияли на бюджет пожилых совграждан, у российских же они съедают значительную часть выплат. Кроме того, хотя товарный ассортимент в нынешней РФ несопоставимо богаче, для многих пенсионеров, перебивающихся с хлеба на молоко, это изобилие — пустой звук.
Резюме: современные пенсии выглядят как минимум не хуже советских, если проводить сравнение по базовым товарам. Прежде всего, по таким продуктам, как хлеб, молоко, яйца. Однако подлинно качественные, элитные категории колбас, сыров, мяса, рыбы (которые в 1980-х годах в принципе редко где встречались), многим россиянам старших возрастов уже практически недоступны по цене. И навскидку можно сказать, что, с учетом роста обязательных расходов (ЖКУ, лекарства, транспорт), их реальная покупательная способность несколько снизилась. В СССР пенсии гарантировали скромную, но безмятежную жизнь без рисков оказаться за чертой бедности. Сейчас же пенсионерам приходится тщательнее планировать бюджет, а многим — подрабатывать или рассчитывать на помощь родственников. Советские пенсии отличались надежностью, современные же — гибкостью, которую им дает рынок. При этом они менее защищены от инфляции и роста тарифов.
«При советской власти литр бензина стоил 30 копеек, сейчас — 60 рублей (АИ-95), — Получаем переводной коэффициент в районе 200, — рассуждает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. — Нынешняя средняя пенсия в 25 тысяч рублей — это чуть больше 120 рублей на советские деньги. Медицина была бесплатной, лекарства копеечные, хотя их ассортимент оставлял желать много лучшего. Каждая вторая семья имела подсобное хозяйство, дачный участок с огородом, люди выращивали картошку где только могли, вплоть до обочин дорог. Вместе с тем, если сопоставлять “в лоб” советские и российские пенсии по платежеспособности, это примерно одни и те же величины».
Личное авто по талонам
По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, если в советские годы пенсионеры имели возможность откладывать с каждой выплаты до половины суммы, то сегодня об этом речи нет: всё без остатка уходит на текущее потребление. Как отмечает член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин, измерение в батонах хлеба, килограммах мяса или литрах молока не дает общей адекватной картины. Тем более, что потребности населения кардинально изменились за последние 40 лет. Что касается рассказов о покупках советскими пенсионерами автомобилей, повсеместным явлением это точно не было: даже бюджетный «Запорожец» стоил 5600 рублей, соответственно, при средней пенсии в 90 рублей копить на него пришлось бы вечность. Как правило, личный транспорт приобретался по талонам, распределяемым в профкоме.
Итак, стоило ли сравнивать две настолько разные системы? Ведь в СССР не было ни свободного рынка, ни потребительского изобилия; при любом уровне доходов граждане, включая пенсионеров, не могли отоварить их в магазине. Но в одном нет сомнений: нынешний средний размер страховой пенсии в России в 25 тысяч рублей — это крайне мало: и по российским, и по мировым меркам. По последним данным, показатель соотношения пенсии и утраченного заработка (его еще называют коэффициентом замещения) снизился до 29%. Тогда как в 2017 году показатель вышел на уровень 36%, что совсем рядом с рекомендованным Международной организацией труда нормативом в 40%.
Уходящие сегодня на покой пожилые люди, у которых нет иных источников доходов, кроме страховых выплат от государства, заведомо обречены на сильно ухудшенный стандарт жизни. В этом смысле советским пенсионерам было нечего опасаться.