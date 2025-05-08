Эксперты сравнили пенсионные выплаты советской и современной эпохи: результат удивил

Далее, телевизор можно купить по цене от 10−15 тысяч рублей, холодильник — от 20 тысяч, автомобиль (например, Lada Granta) — от 700 тысяч рублей (для большинства россиян недоступен без кредита или накоплений). Проезд в общественном транспорте, в среднем по стране, обойдется в 30−50 рублей (500−830 поездок), билет в кино — в 300−500 рублей (50−83 похода). В принципе, во времена СССР техника и автомобили были практически недоступны пенсионерам, сейчас — тоже, но с поправкой на кредиты и рассрочки. Расходы на коммуналку и медицину почти не влияли на бюджет пожилых совграждан, у российских же они съедают значительную часть выплат. Кроме того, хотя товарный ассортимент в нынешней РФ несопоставимо богаче, для многих пенсионеров, перебивающихся с хлеба на молоко, это изобилие — пустой звук.