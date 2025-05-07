Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries

Накануне вступило в силу принятое в феврале решение Савеловского суда Москвы о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Бакальчука. Никто из них решение не обжаловал. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.