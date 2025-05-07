Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries

В декабре 2023 года ООО «Вайлдберриз» попросило Роспатент присвоить бренду статус общеизвестного с 31 декабря 2022 года в отношении таких услуг единственного класса, как демонстрация товаров в сети Интернет, продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг.
На тот момент совладельцами ООО «Вайлдберриз» были Бакальчук с долей 1% и его жена Татьяна Бакальчук с долей 99% (в настоящее время супруги разведены, бывшая жена вернула себе девичью фамилию Ким).
В доказательство широкой известности бренда компания предоставила Роспатенту большой объем информации — сведения о количестве пользователей, поставщиков и пунктов выдачи заказов, данные о размещении рекламы в медиа и о рекламных контрактах с футбольными клубами — и многое другое. Но до рассмотрения заявки по существу, в сентябре 2024 года, ООО «Вайлдберриз» отозвало свое заявление.
Роспатент своим решением от 5 ноября 2024 года прекратил делопроизводство по заявлению. Это решение ведомства потребовал признать недействительным Бакальчук, обратившийся в СИП в декабре. На заседании в среду суд ему полностью отказал. Причины станут известны после публикации судебного акта.
Накануне вступило в силу принятое в феврале решение Савеловского суда Москвы о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Бакальчука. Никто из них решение не обжаловал. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.