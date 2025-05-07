Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию

В десятке также расположились приборы для медицины и ветеринарии с поставками на 7,7 миллиона долларов, ткани из хлопка — на 6,4 миллиона, трикотажные и вязаные одежда и аксессуары — на 5,2 миллиона, рис — на 4,4 миллиона, спортинвентарь и игрушки — на 2,7 миллиона, цитрусовые, в основном мандарины — на 2,3 миллиона, постельное белье и другой текстиль — на 1,8 миллиона долларов, а также режущие изделия, в основном маникюрные наборы, а еще бритвы и подобные товары — на 1,5 миллиона долларов.