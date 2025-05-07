СМИ узнали, какие страны снабжают Россию картошкой

«Наибольший объем картофеля доставляют из Египта — 200 тысяч тонн. Эта страна нарастила поставки на 150 тысяч тонн относительно такого периода 2024 года, как раз из-за роста маржинальности. Когда держались цены сезона 2023−2024 годов, им было невыгодно возить к нам. Впечатляет Китай, который поставил нам порядка 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн. И у него есть ресурсы для дальнейшего роста, потому что там производят почти 100 млн тонн в год», — рассказал эксперт.