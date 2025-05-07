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СМИ узнали, какие страны снабжают Россию картошкой

Египет и Китай увеличили поставки картофеля в Россию на фоне нехватки отечественных овощей и повышения цен, заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как он сообщил URA.RU, с января по начало мая в страну было ввезено 350 тысяч тонн картофеля, что на 250 тысяч тонн больше, чем за тот же период прошлого года.

«Наибольший объем картофеля доставляют из Египта — 200 тысяч тонн. Эта страна нарастила поставки на 150 тысяч тонн относительно такого периода 2024 года, как раз из-за роста маржинальности. Когда держались цены сезона 2023−2024 годов, им было невыгодно возить к нам. Впечатляет Китай, который поставил нам порядка 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн. И у него есть ресурсы для дальнейшего роста, потому что там производят почти 100 млн тонн в год», — рассказал эксперт.

По словам Алексея Красильникова, у Китая есть потенциал стать значимым поставщиком для регионов Дальнего Востока, Приморья, Сибири и частично Урала, что обусловлено логистическими особенностями. Доставка картофеля из Брянской или Тульской областей в эти регионы экономически невыгодна, поскольку требуется использовать специальные рефрижераторные контейнеры для поддержания нужной температуры.

Кроме этого, увеличиваются и поставки картофеля из Пакистана — впервые за февраль и март из этой страны было доставлено около пяти тысяч тонн. В то же время Беларусь, традиционно являющаяся крупнейшим торговым партнером России, снизила экспорт из-за неурожая, поставив 32 тысячи тонн картофеля, что на 15 тысяч тонн меньше прошлогоднего показателя.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».