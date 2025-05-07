Банки массово подключают клиентам платные услуги

Игроки применяют все возможности для того, чтобы заработать, а подключение платных услуг — весьма эффективно, добавил экономист Алексей Кричевский. Большинство клиентов просто не замечает в договорах предустановленные галочки о согласии на получение платных дополнительных услуг, а также не знает о своем праве в принципе исключить такие пункты из документа, добавил Иван Уклеин.