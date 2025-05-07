Банки массово подключают клиентам платные услуги

Банки без согласия клиентов начинают списывать комиссию за платные уведомления или пакеты привилегий и перекладывают ответственность за последствия на клиента — в ответах на жалобы представители рынка часто указывают на уведомления о новых услугах в виде СМС или push-сообщений. Их большинство пользователей просто не замечает.
В условиях замедления кредитования банки ищут способы поддержать доходность бизнеса за счет скрытых комиссий и пользуются невнимательностью клиентов, пояснил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Игроки применяют все возможности для того, чтобы заработать, а подключение платных услуг — весьма эффективно, добавил экономист Алексей Кричевский. Большинство клиентов просто не замечает в договорах предустановленные галочки о согласии на получение платных дополнительных услуг, а также не знает о своем праве в принципе исключить такие пункты из документа, добавил Иван Уклеин.