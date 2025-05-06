Песков назвал причину ажиотажного спроса на кефир «как у Путина»

Кефир, показанный в документальном фильме о президенте России Владимире Путине, не вызывает ажиотаж сам по себе, интерес к продукту связан с консолидацией общества вокруг главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.
Так Песков ответил на вопрос журналистов, ожидали ли в Кремле повышение спроса на кефир после выхода ленты.
«Это не кефир вызывает ажиотаж. Это консолидация всего общества вокруг президента», — сказал пресс-секретарь президента.
Кроме того, повышенный интерес к кефиру демонстрирует популярность Путина и то, как люди «внимательно относятся к нему», добавил Песков.
4 мая телеканал «Россия 1» показал документальный фильм про Путина под названием «Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера». На кадры в одной из сцен попал кефир «Эковакино» производства компании «Вакинское агро»: глава государства достал этот продукт из холодильника.
После выхода фильма, как написала KP.ru, россияне за сутки раскупили кефир этой марки.
«Купить такой кефир еще в субботу можно было практически в любом супермаркете. Но к полудню понедельника его смели. Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго», — написало издание.
В разговоре с «РИА Новости» исполнительный директор компании «Вакинское агро» Сергей Каряев заявил, что готов к увеличению спроса на продукцию, однако крупных заявок, несмотря на внезапную «рекламу», пока еще не было.