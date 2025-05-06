Коллекторская компания из Германии отказалась от сделки с Газпромбанком

Немецкая EOS Group, владеющая в России одной из крупнейших коллекторских компаний, передумала продавать «дочку» структурам Газпромбанка (ГПБ), рассказали РБК два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, иностранные акционеры российской ЭОС «вышли из сделки», переговоры, которые длились как минимум с осени прошлого года, больше не ведутся. О том, что EOS Group начала искать покупателя на свой бизнес в России, стало известно весной 2024 года.
«EOS Group не ведет переговоров о продаже своего бизнеса в России», — сообщил РБК представитель ЭОС. РБК направил запрос в Газпромбанк.
EOS Group со штаб-квартирой в Гамбурге специализируется на взыскании проблемной задолженности более чем в 20 странах. В России она ведет деятельность с 2007 года, российская «дочка» контролируется через немецкие EOS Holding GmbH (1% долей) и EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (остальные 99%), следует из данных ЕГРЮЛ.
Публичных ренкингов коллекторских компаний в России нет, но опрошенные РБК эксперты называют ЭОС одним из крупнейших игроков на рынке цессии — агентство покупает проблемные долги у банков и занимается их взысканием самостоятельно. На конец 2024 года совокупные активы компании составляли 22,3 млрд руб., следует из ее отчетности по РСБУ. За последние три года они выросли более чем вдвое. Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии — на ту же отчетную дату, согласно отчетности по РСБУ, оценивались в 23,1 млрд руб.
После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года многие иностранные банки и компании объявляли о намерении свернуть бизнес в России. EOS Group таких заявлений не делала, но российская ЭОС приостановила покупку новых проблемных долгов на цессионном рынке, отмечали собеседники РБК. Компания продолжает работать с той задолженностью, что уже есть в ее портфеле.
«Иностранные компании до начала СВО имели высокие рыночные позиции на российском рынке и сохраняют их за счет сформированного портфеля, который обеспечивает доходы на несколько лет вперед. Однако в случае долгосрочного отсутствия покупки долгов по цессии доходы компании будут снижаться, что на данный момент и происходит с ЭОС», — отмечает вице-президент инвестиционной компании Aspring Capital Алексей Махов.
Согласно отчетности по РСБУ, выручка ЭОС продолжала расти в 2022—2023 годах, а в 2024-м сократилась на 11,6%, до 9,6 млрд руб. Чистая прибыль тоже снизилась — на 7%, до 4,8 млрд руб., но это все еще выше уровней до 2022 года. При этом рынок банковской цессии в России бурно растет, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В 2024 году объем проданных коллекторам долгов физлиц достиг 319,3 млрд руб., что на 28,2% превышает уровни 2023 года и является новым рекордом.
Без доступа к новым долгам и в условиях агрессивной конкуренции ЭОС «утрачивает операционный вес», констатирует заместитель генерального директора инвестиционно-консалтинговой компании «ПСК-Решения» Андрей Гончаренко.
Почему сорвалась сделка с Газпромбанком
Участники рынка взыскания, знающие о переговорах структур Газпромбанка с EOS Group, ранее отмечали, что для ГПБ покупка коллектора могла быть инвестиционной портфельной сделкой — активы уходящих из России компаний продаются со значительным дисконтом, а значит, на их перепродаже можно заработать. Кроме этого, на тот момент Газпромбанк не был под санкциями, и это условие могло быть важным для продавца, говорили собеседники РБК.
В октябре 2024 года профильная подкомиссия при правительстве ужесточила для иностранцев условия сделок по продаже бизнеса в России. Размер обязательного дисконта к рыночной стоимости реализуемого актива был увеличен с 50 до 60%, а взнос от сделки в российский бюджет поднимался с 15 до 35% от стоимости активов. Новые условия распространялись как на будущие заявления по согласованию сделок, так и на уже поданные, но не рассмотренные подкомиссией.
В ноябре 2024 года Газпромбанк попал под блокирующие санкции США, которые ограничили его возможности проводить расчеты в долларах. Собеседники РБК на коллекторском рынке тогда говорили, что это вряд ли станет препятствием для сделки с EOS Group, поскольку потенциальный покупатель все еще не находится под санкциями Евросоюза.
Сделка EOS Group со структурами ГПБ «вообще никак не двигалась на комиссии», поясняет один из источников РБК. По его словам, немецкие акционеры оценили, сколько доходов генерирует «дочка» без покупки портфелей, и отказались продавать актив с существенным дисконтом, особенно на фоне новостей о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Резкое ухудшение условий по выходу иностранных компаний из России — скорее всего, основная причина срыва сделки, считает партнер по сопровождению сделок консалтинговой компании Neo Владимир Фомченко.
«Возможно, причина отказа была связана с существующими регуляторными процедурами, которые в итоге не позволили сформировать цену, интересную продавцу. Регуляторы настаивают на продаже бизнеса с существенным дисконтом к рыночной стоимости и последующим добровольным взносом в бюджет, что в итоге могло привести итоговую стоимость сделки на уровень, сильно не совпадающий с внутренними ожиданиями компании», — соглашается Гончаренко из «ПСК-Решения».
Он отмечает, что на балансе ЭОС накопился значительный объем нераспределенной прибыли, которую немецкий акционер не может вывести в виде дивидендов из-за российских контрсанкционных ограничений. Речь идет о 16,2 млрд руб., если опираться на данные отчетности по РСБУ за 2024 год.
«Владелец мог сделать ставку на возможную разморозку капиталов и более выгодную сделку в будущем на фоне улучшения геополитической обстановки. Поддержка бизнеса в “спящем режиме” стоит дешевле, чем немедленная продажа с жестким дисконтом. Вряд ли у них появилась какая-либо определенность, скорее это тактический отказ от сделки: заморозка ситуации, а не немедленный выход. Актив пока сохраняет операционную рентабельность и дивидендный потенциал, что дает владельцу пространство для маневра», — рассуждает Гончаренко.