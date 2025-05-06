Коллекторская компания из Германии отказалась от сделки с Газпромбанком

Публичных ренкингов коллекторских компаний в России нет, но опрошенные РБК эксперты называют ЭОС одним из крупнейших игроков на рынке цессии — агентство покупает проблемные долги у банков и занимается их взысканием самостоятельно. На конец 2024 года совокупные активы компании составляли 22,3 млрд руб., следует из ее отчетности по РСБУ. За последние три года они выросли более чем вдвое. Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии — на ту же отчетную дату, согласно отчетности по РСБУ, оценивались в 23,1 млрд руб.