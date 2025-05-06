FT узнала, как Китай нашел новую схему обхода пошлин США

Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной как DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни. Китайские компании уверяют, что таким образом удастся существенно снизить размер пошлин, поскольку они намеренно занижают стоимость отправляемых товаров или изменяют их описание, пишет FT.