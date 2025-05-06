FT узнала, как Китай нашел новую схему обхода пошлин США

Китайские компании, желая обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом импортные пошлины, начали искусственно занижать стоимость товаров, сообщает Financial Times, которая проанализировала предложения китайских экспортеров.
Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной как DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни. Китайские компании уверяют, что таким образом удастся существенно снизить размер пошлин, поскольку они намеренно занижают стоимость отправляемых товаров или изменяют их описание, пишет FT.
«Мы видим все больше случаев, когда фабрики в Китае предлагают компаниям оплатить таможенные пошлины, а затем продают им товары в США по ценам ниже тех, которые должны быть уплачены», — подтвердил FT гендиректор американской логистической корпорации Flexport Райан Петерсен.
Распространение такой практики газете подтвердили представители сразу нескольких американских компаний, сотрудничающих с китайскими экспортерами. Речь, в частности, идет о логистических компаниях ShipHero и Rubin’s. Последняя, свою очередь, уже сообщила о подобных схемах в таможенную и пограничную службу США.
Это уже второй способ обхода пошлин китайскими компаниями, который описала Financial Times. Ранее газета писала, что китайские экспортеры используют тактику, при которой товары направляются, например, в Малайзию, где получают новые сертификаты происхождения, после чего переправляются в США.
Среди услуг, продвигаемых анонимными посредниками, — переупаковка товаров в малазийских портах, смена маркировки и оформление поддельных сертификатов. Представители логистических компаний рассказали FT, что подобные схемы позволяют товарам проходить американскую таможню как продукции из стран Юго-Восточной Азии.
США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая в феврале, а к середине апреля размер американских пошлин достиг 145%. Пекин в ответ повысил пошлины на продукцию из Соединенных Штатов до 125% и ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых. Тогда Белый дом предупредил Китай о 245-процентных пошлинах.
В конце апреля Трамп анонсировал «существенное» снижение пошлин для Китая, при этом уточнив, что ставка не будет нулевой. По информации The Wall Street Journal, пошлины могут снизить до 50−65%. Газета писала, что Вашингтон решил скорректировать ставку, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином.