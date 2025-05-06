Джим Керри снизил на $1 млн цену на свой особняк в Лос-Анджелесе

Американский актер Джим Керри снизил на $1 млн цену на свой дом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Теперь стоимость лота в престижном районе Брентвуд составляет $18,75 млн, сообщает Mansion Global.
Керри выставил дом на продажу в начале 2023 года за $28,9 млн, но после этого несколько раз снижал цену и к концу прошлого года нашел покупателя за 19,75 млн. Однако сделка в последний момент сорвалась.
Актер приобрел этот дом в 1994 году. Сам особняк был построен в 1951 году, его общая площадь составляет 929 кв. м. В доме пять спален, собственный театр с дизайном в стиле ар-деко, веранда и крытое патио.
На прилегающей территории расположены гостевой дом, сады с зонами отдыха, солярий и площадка для йоги и медитации. Также здесь есть бассейн с водопадом и теннисный корт.
В конце апреля 2025 года одноклубник форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Никлас Бэкстрем выставил на продажу особняк в городе Маклин (штат Вирджиния) за $15 млн. В доме семь спален, тренажерный зал, бассейн и спа-зона.