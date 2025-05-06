Докладно выходит: Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ

Фокус Минэка сместился, так как за последние полгода значительно изменились условия мировой торговли. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против 185 государств: базовая ставка составляет 10%, но для отдельных стран она выше. Однако 9 апреля он отложил вступление в силу повышенных сборов для некоторых государств на 90 дней, так как те обратились к нему для переговоров. Единственный, кто занял жесткую позицию в таких отношениях, — Китай. КНР и США с того момента несколько раз сообщали о повышении взаимных тарифов вплоть до 145% (против Китая) и 125% (против Штатов).