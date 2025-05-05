Суд отменил изъятие купленных на бирже акций национализированного завода

Решение первой инстанции было отменено частично — в отношении не всех частных инвесторов, а только тех, кто купил акции на организованных торгах, уточнил в комментарии РБК управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья компания в деле завода представляет интересы миноритариев. Сейчас представители этой группы владельцев акций ожидают бумажной версии определения, чтобы провести сверку, у кого именно из инвесторов не будут изымать бумаги СМЗ, уточнил юрист.