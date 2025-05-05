Суд отменил изъятие купленных на бирже акций национализированного завода

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у инвесторов, купивших их на Московской бирже, следует из карточки дела.
«Отменить решение суда в части и принять новый судебный акт», — говорится в ней. Весной 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов акций завода, которые были куплены на Мосбирже. Речь шла о пакете в 10,6%, которым владели порядка 2 тыс. человек.
Решение первой инстанции было отменено частично — в отношении не всех частных инвесторов, а только тех, кто купил акции на организованных торгах, уточнил в комментарии РБК управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья компания в деле завода представляет интересы миноритариев. Сейчас представители этой группы владельцев акций ожидают бумажной версии определения, чтобы провести сверку, у кого именно из инвесторов не будут изымать бумаги СМЗ, уточнил юрист.
«Суд отменил решение первой инстанции. Для тех, кто покупал акции на Мосбирже акции изымать не будут. Это победа для всего фондового рынка России. Хотелось бы поблагодарить ЦБ РФ и Мосбиржу за их активную позицию в деле защиты прав миноритарных акционеров», — сказал Обыденнов РБК.
При этом часть миноритарных инвесторов, которые подавали жалобы в индивидуалом порядке, а затем отказались от них, отмена решения первой инстанции не затронет. Как следует из карточки дела, ряд частных лиц ходатайствовали об отказе от своих апелляционных жалоб после того, как Генеральная прокуратура предложила компенсацию в размере 9,6 тыс. руб. за акцию.
Апелляционные жалобы частных лиц, брокеров, а также присоединившихся к делу в качестве третьих лиц Банка России и Московской биржи были поданы в апреле—июне 2024 года после того как арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов акций завода, которые были куплены на Мосбирже.
Причиной изъятия прокуратура и суд назвали незаконную приватизацию предприятия в 1992 году. Это было первое решение суда, по которому изъяли акции, приобретенные инвесторами на организованных торгах. Ранее 89,4% акций СМЗ были изъяты и у мажоритарных акционеров — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова.