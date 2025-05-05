Reuters назвал самую сложную причину отказа ЕС от российского газа

Евросоюз вряд ли сможет отказаться от российского газа по причине форс-мажора, заявили Reuters эксперты в области права. Они также указали, что другой способ — поэтапный отказ Евросоюза от российского газа с помощью санкций на его импорт — потребует поддержки всех членов ЕС. Они напомнили, что Венгрия не раз обещала блокировать рестрикции против российских энергоресурсов, и рассказали о других мерах, которые рассматривает ЕС.
По данным Reuters, из России в Европу поступает около 19% газа по трубопроводу «Турецкий поток» и через поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Как рассказывал агентству высокопоставленный чиновник ЕС, Еврокомиссия изучает юридические варианты, которые позволят европейским компаниям разрывать контракты на поставку газа из России, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и не опасаясь штрафных санкций. Также ЕС рассматривает меры, запрещающие компаниям заключать новые контракты на поставку российского газа, говорил он.
Юристы и аналитики, опрошенные Reuters, не считают, что вариант с форс-мажорными обстоятельствами сработает, учитывая, что прошло три года с тех пор, как ЕС пообещал отказаться от импорта российского газа, но ситуация кардинально не поменялась.
«Любое преднамеренное действие, которое предпринял бы ЕС, уже ослабляет действие форс-мажорных обстоятельств. Это противоположно тому, что представляет собой концепция форс-мажора», — сказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований и независимый юрист в области энергетики со специализацией на контрактах на поставки СПГ Агнешка Эсон.
По ее словам, для объявления форс-мажорных обстоятельств поставщик должен нарушить условия контракта, а за три года с начала боевых действий на Украине российские поставки продолжались без сбоев. При этом «Газпром» и европейские компании начали судебные разбирательства по поводу нарушения условий контрактов и пропущенных платежей на общую сумму около $21 млрд, отмечает Reuters.
Агентство поясняет, что контракты с «Газпромом» включают условия «бери и плати», которые подразумевают, что покупатели при отказе от поставок все равно должны оплатить до 95% контрактных объемов.
Партнер юридической фирмы Fieldfisher Дэвид Хавербеке говорит, что власти ЕС могут сосредоточиться на оказании помощи компаниям на другом. В частности, на обосновании того, что изменение обстоятельств с 2022 года, например повышение рисков при покупке российского газа по сравнению с другими поставщиками, должно стать основанием для пересмотра условий контрактов с российской стороной и, возможно, отказа от них.
Другим вариантом, продолжает Хавербеке, может быть принуждение компаний в будущем закупать российский СПГ по системе совместных закупок ЕС и установка квоты на объемы закупаемого топлива.
6 мая ожидается публикация «дорожной карты» по постепенному отказу ЕС от российского газа к 2027 году. По данным Bloomberg, он, возможно, будет включать такие ограничительные меры, как тарифы и квоты. Как писал Reuters, Евросоюз отказался от введения санкций против импорта российского СПГ в рамках 16-го пакета не только из-за сопротивления некоторых стран — членов блока, но и из-за неуверенности в альтернативных источниках и ради более сильной позиции в переговорах с США по поводу ослабления торговых пошлин.