Reuters назвал самую сложную причину отказа ЕС от российского газа

6 мая ожидается публикация «дорожной карты» по постепенному отказу ЕС от российского газа к 2027 году. По данным Bloomberg, он, возможно, будет включать такие ограничительные меры, как тарифы и квоты. Как писал Reuters, Евросоюз отказался от введения санкций против импорта российского СПГ в рамках 16-го пакета не только из-за сопротивления некоторых стран — членов блока, но и из-за неуверенности в альтернативных источниках и ради более сильной позиции в переговорах с США по поводу ослабления торговых пошлин.