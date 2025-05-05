МВФ рекомендовал Украине повысить налоги

Ранее МВФ заявил, что ожидает замедления роста украинской экономики в 2025 году до 2% по сравнению с 3,5% в 2024 году. По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине также существенно вырастет инфляция — до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году. Кроме того, сохранится высокий уровень безработицы в 11,6%, который понизится по сравнению с показателем 2024 года на уровне 13,1%.