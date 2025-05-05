МВФ рекомендовал Украине повысить налоги

Украинская делегация вернулась со Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности речь шла и о повышении налогов, рассказали трое собеседников Forbes Ukraine, участвовавших во встречах. О чем именно идет речь?
«Украинская делегация вернулась из США с рекомендациями МВФ по наполнению бюджета-2026. По информации Forbes Ukraine, среди ключевых предложений — повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале forbes.
Ранее МВФ заявил, что ожидает замедления роста украинской экономики в 2025 году до 2% по сравнению с 3,5% в 2024 году. По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине также существенно вырастет инфляция — до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году. Кроме того, сохранится высокий уровень безработицы в 11,6%, который понизится по сравнению с показателем 2024 года на уровне 13,1%.